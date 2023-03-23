Acı Hayat dizisinin Nermin'i yıllar sonra ortaya çıktı: Selin Demiratar'ın son halini Hadise paylaştı! Adanalı, Huzur Sokağı ve Acı Hayat dizileriyle tanınan ve gözlerden uzak yaşayan Selin Demiratar, Hadise'nin paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la birlikte Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. İşte Demiratar'ın son görüntüsü...

20 Mart 1983 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Selin Demiratar, oyunculuk serüvenine 16 yaşında başladı.

Koçum Benim dizisi ile oyunculuğa başlayan Demiratar, Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun oldu.

1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve Dünya üçüncüsü olan Demiratar, oyunculuk kariyerinde Acı Hayat dizisi ile parladı.

Bu dizide Nermin karakterine hayat veren Selin Demiratar, akabinde de başarılı projelerde yer aldı.

28 Haziran 2020 tarihinde iş insanı Mehmet Ali Çebi ile Beykoz'da evlenen oyuncu, kameralara da veda etti.

Selin Demiratar'ın ekranlardan ayrılması hayranlarını üzerken, son halini ise Hadise paylaştı.

Hadise'nin kadrajından Selin

Evlendikten sonra magazin dünyasından uzaklaşan oyuncu, yıllar sonra şarkıcı Hadise'nin paylaşımıyla gündem oldu.

Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la birlikte Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü yaptı. Oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Oyunculuğu bırakan güzel ismin son haline "Hiç değişmemiş", "Hep güzel", "Ne güzel kadınsın" yorumları geldi.