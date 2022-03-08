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    'Acı yok Rocky' derdi! Son hali 'yıllar acımamış' dedirtti

    Rocky ve Rambo filmlerinin ünlü oyuncusu Sylvester Stallone'un son hali, hayranlarını şoke etti. 75 yaşındaki yıldız oyuncu, yıllara yenik düştü.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 12:45
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    'Acı yok Rocky' derdi! Son hali 'yıllar acımamış' dedirtti

    Rocky ve Rambo serilerinin ünlü oyuncusu ABD'li aktör Sylvester Stallone'un eski halinden eser kalmadı.

    Son olarak 2019 yılında Rambo serisinin son filmi için kameraların karşısına geçen 75 yaşındaki aktör daima fit vücuduyla hafızalarda yer etmişti.

    14.7 milyon takipçili Instagram hesabından günlük paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan yıldız, son görüntüsüyle şaşırttı.

    ROCKY, YAŞLANDI

    Kilo aldığı ve yaşlandığı görülen Stallone'un değişimi, yıllara yenik düştüğü yorumlarına neden oldu.

    Beyaz saç ve sakalıyla dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir videoda "Bazen uyanıyorum ve canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Sadece rahatlıyorum. Sadece çok gerçek. Eğer birileri başka bir şey söylüyorsa yalan söylüyordur. Bu insan doğası" demişti.

    İşte Rambo ve Rocky filmlerinin başrolü Sylvester Stallone'un son hali...

    Acı yok Rocky derdi! Son hali yıllar acımamış dedirtti #1

    Acı yok Rocky derdi! Son hali yıllar acımamış dedirtti #2

    Acı yok Rocky derdi! Son hali yıllar acımamış dedirtti #3

    Acı yok Rocky derdi! Son hali yıllar acımamış dedirtti #4

     


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