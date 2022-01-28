Açıldıkça açıldı... Gelin adayı Solmaz'ın son karesi 'Sana ne oldu' dedirtti!

Açıldıkça açıldı... Gelin adayı Solmaz'ın son karesi 'Sana ne oldu' dedirtti!

Evlilik programı sayesinde tanınan ve Seda Sayan'ın klibinde oynayan Solmaz Çiros, şimdilerde bambaşka biri oldu. Bir hayli kilo aldığı görülen eski gelin adayı, cesur kareleri ile dikkati çekiyor.

Türkiye'de br dönem evlilik programları ve oraya evlenmeye gelen gelin adayları, meşhurdu. Bu isimler herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Esra Erol, Songül Karlı, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın yaptığı bu programlar sayesinde, bazı isimler ünlü oldu.

Bu isimler sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artırmaya başladı ve yine sosyal mecralardan para kazanmaya başladılar.

Bu isimlerden birisi olan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın programında karşımıza çıktı ve dikkati çekti.

Hem konuşması hem dans yeteneği hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Solmaz, daha sonra Sayan'ın klibinde yer aldı.

Sayan'ın klibinde yer aldıktan sonra daha fazla tanınan gelin adayı, programlar bittikten sonra ortadan kayboldu.

Programların ardından ortalıkta gözükmeyen Solmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündem oluyor.

SOLMAZ ÇİROS'UN DİKKATİ ÇEKEN KARESİ

Eski halinden eser kalmayan gelin adayı Solmaz Çiros, son olarak sahne için iddialı pozlar verdi. Solmaz'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medya takipçilerini ikiye böldü. Solmaz'a "Gittikçe açılıyorsun" ve "Eski haline dön" tarzında yorumlar yapıldı.

Yarışmadan sonra bir güzellik merkezi açan, bir dönem dizide oynayan ve Seda Sayan'ın klibinde yer alan Solmaz Çiros, şimdilerde sahnelere çıkıyor.

Ekranlardan uzak kalan gelin adayı, adını yeniden yaşadığı değişim ve aldığı kilolarla duyurmayı başardı.

İŞTE SOLMAZ'IN O KARESİ