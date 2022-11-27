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Acun Ilıcalı özellikle istedi! Ünlü oyuncu Survivor 2023 'Fenomenler' takımında!

Acun Ilıcalı özellikle istedi! Ünlü oyuncu Survivor 2023 'Fenomenler' takımında!

Survivor 2023 için geri sayım başlarken, hangi isimlerin yarışacağı da netleşiyor. Acun Ilıcalı'nın "fenomenler" kadrosu için teklif götürdüğü isim ise heyecan yarattı.