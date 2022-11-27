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- Acun Ilıcalı özellikle istedi! Ünlü oyuncu Survivor 2023 'Fenomenler' takımında!
Acun Ilıcalı özellikle istedi! Ünlü oyuncu Survivor 2023 'Fenomenler' takımında!
- Haber Merkezi
- 27.11.2022 - 13:36
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 için sayılı günler kaldı.
MasterChef'in final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor 2023 kadrosu ise merak konusu.
Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak kadroya dahil olacağı iddia edilen isimler gündemde yerini aldı.
İddialara göre, Survivor'ın 2023'te "fenomenler" kadrosu olacak.
Arda Kural, Survivor'da
Psikolojik sorunları nedeniyle ekranlara küsen ve zor dönemler geçiren Arda Kural, yeniden adından söz ettiriyor.
Sağlık problemlerini geride bırakan ve yeni bir imajla geri dönen Kural, ilgi toplamaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı'nın Arda Kural'a Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi.
Teklifi kabul eden Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.