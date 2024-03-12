Acun Ilıcalı 'skandal' diyerek açıkladı: Poyraz'ın cezası belli oldu Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girip yiyecek ve içecek çaldığı açıklandı. Poyraz'a 10 ödül oyunundan yararlanmama cezası verildi.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, dün dikkat çeken anlara sahne oldu.

Bilindiği üzere programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümün tanıtım fragmanında "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı." diyerek Poyraz'a, Survivor tarihinin görmediği bir ceza vereceklerini açıklamıştı.

Ilıcalı, Acil Durum Konseyi'nde Yiğit Poyraz'ın suçunu açıkladı.

Bir Dominikli'nin evine girerek yiyecek ve içecek aldı

"Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı, hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhatabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz." diyen Acun Ilıcalı, olayın detaylarını açıkladı.

Ilıcalı, mavi takımdan Yiğit Poyraz'ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini söyledi.

10 ödülden yararlanmama cezası verildi

Ilıcalı, "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz." şu sözlerle açıkladı.

Takımdan diğer erkek yarışmacılar olaya dahil olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a düşürüldü.