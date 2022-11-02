Acun Ilıcalı tarafından kovulmuştu! Semih Öztürk boşanıyor mu? İşte eşinin paylaşımı..

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur ile boşanacağı iddia ediliyor. Eşinin doğum gününe katılmayan Semih Öztürk bu iddiaları güçlendirdi..

İlk olarak 2014 yılında TV8'de yayınlanan Ütopya isimli yarışma programında tanınan Semih Öztürk 2016 yılında Survivor'a katılarak ününe ün katmıştı. Ardından TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuğa başlayan Semih Öztürk geçtiğimiz sene programdan Acun Ilıcalı'nın isteği ile çıkarıldı.

2014 yılında katıldığı Ütopya programında tanıştığı Kurretülayn Matur ile 2020 yılında evlenen Semih Öztürk'ün evliliğinin boşanmaya gittiği konuşuluyor.

TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk'ün işine Acun Ilıcalı tarafından son verilmişti. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı ve çalışma arkadaşı Alpay Kazan geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Alpay Kazan ile Ütopya programından bir küslüğü bulunduğu söylenen Kurretülayn Matur, Alpay Kazan'ın ölümü sonrası sosyal medyadan paylaştığı "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim. İki dudağımın arasından çıkmıyor 'helal olsun'. Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor" sözlerini Alpay Kazan için söylediği ileri sürüldü.

Bu paylaşımı daha sonra silen Kurretülayn Matur sosyal medyada tepki çekmişti. Yaşanan bu olayın ardından Survivor Ekstra programının yorumcu koltuğunda bulunan Semih Öztürk'ün işine son verildi.

Semih Öztürk boşanıyor mu?

Kurretülayn Matur'un doğum günü partisine eşi Semih Öztürk'ün katılmaması ve ardından Kurretülayn Matur'un instagramdan paylaştığı sözler çiftin boşanacakları şeklinde yorumlandı.

Kurretülayn Matur, instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nietzche'nin ''Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?'' sözünü paylaştı.