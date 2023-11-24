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Acun Ilıcalı'dan MasterChef talimatı! O yarışmacıyı "eleyin" iddiası...

Acun Ilıcalı'dan MasterChef talimatı! O yarışmacıyı "eleyin" iddiası... Programın ve kanalın yapımcısı Acun Ilıcalı’nın MasterChef Dilara’nın tavırlarından rahatsız olduğu ve gönderilmesini istediği iddia edildi.