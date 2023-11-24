MasterChef All Star, finale doğru gidiyor...
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de ilginç bir olay yaşandı.
Yemeğine fazla tuz atıldığını iddia eden Dilara, diğer yarışmacılara tepki gösterdi.
Tartışmada araya giren şefler, sıra sıra tezgaha kimin geçtiğini öğrenerek tuzu kimin attığını tespit etti.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekip ise yemeğe Dilara dışında kimsenin tuz atmadığı ortaya çıktı.
Dilara'nın tavırları ve yarışmacıları suçlaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"Eleyin" iddiası
Sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre Acun Ilıcalı, MasterChef'te Dilara'nın tavırlarından rahatsız oldu.
Ilıcalı'nın ekibiyle Dilara'nın yarışmada yer almaması gerektiğini söyledi.
Ortaya atılan iddia ile ilgili yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.