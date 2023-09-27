Adım Farah bu akşam (27 Eylül) var mı, yayınlanacak mı? İşte Fox TV yayın akışı Yeni sezona başlaması beklenen Fox TV'nin dizisi Adım Farah, bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyor. Adım Farah 27 Eylül 2023 var mı, yok mu? İşte yayın akışı...

ensonhaber.com Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı Adım Farah, merakla bekleniyor. Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yer aldığı Adam Farah dizisi yayımlanan ilk sezonu ile büyük beğeni toplamıştı. 2. sezon yayın tarihi merakla beklenen dizinin tanıtımı yayımlandı. Adım Farah dizisinin 2. sezon kadrosuna Feyyaz Duman, Hatice Aslan, Sera Kutlubey ve Burak Tamdoğan katıldı. Feyyaz Duman Behnam karakterine, Hatice Aslan Rahşan karakterine, Sera Kutlubey Merjan karakterine, Burak Tamdoğan ise Akbar karakterine hayat verecek. 27 Eylül Çarşamba akşamı Adım Farah yeni sezonu heyecanı başladı. Bu akşam yayınlanacak mı merak konusu olan dizinin saati de netleşti. Peki, bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah saat kaçta? İşte Fox TV yayın akışı... Adım Farah bu akşam var mı? Adım Farah 2. sezon ilk bölümü ile 27 Eylül Çarşamba akşamı Fox TV ekranında izleyici ile buluşacak.