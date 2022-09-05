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    Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'den dikkat çeken değişim!

    Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su Sedef Şahin, son haliyle takipçilerini şoke etti.
    • 05.09.2022 - 14:32
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    Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'den dikkat çeken değişim!

    14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sedef Şahin, bir döneme damga vuran  Adını Feriha Koydum dizinin yıldızlarından biriydi.

    Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı  'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, şimdilerde sosyal medya  paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

    Yüzünde ve vücudundaki değişiklerle gündem olan Şahin, bu görüntüsüyle Gigi Hadid'e benzetilmişti.

    Estetik harikası oldu

    Değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun son paylaşımları 'Estetik mi yaptırdı?' sorusunu akıllara getirdi.

    200 bini aşkın takipçili Instagram hesabında paylaşımlarına devam eden Şahin, adeta bambaşka birine dönüştü.

    İşte, Sedef Şahin'in son hali..

    Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin den dikkat çeken değişim! #1

    Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin den dikkat çeken değişim! #2

    Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin den dikkat çeken değişim! #3

    Adını Feriha Koydum un Cansu su Sedef Şahin den dikkat çeken değişim! #4


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