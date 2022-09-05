Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'den dikkat çeken değişim!

Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su Sedef Şahin, son haliyle takipçilerini şoke etti.

14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sedef Şahin, bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizinin yıldızlarından biriydi.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekmişti.

Yüzünde ve vücudundaki değişiklerle gündem olan Şahin, bu görüntüsüyle Gigi Hadid'e benzetilmişti.

Estetik harikası oldu

Değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun son paylaşımları 'Estetik mi yaptırdı?' sorusunu akıllara getirdi.

200 bini aşkın takipçili Instagram hesabında paylaşımlarına devam eden Şahin, adeta bambaşka birine dönüştü.

İşte, Sedef Şahin'in son hali..