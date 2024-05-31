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Afrika'dan birbirinden ilginç görüntüler geliyor.

Farklı adetlere sahip olan Afrika'da cenazeler ise oldukça tuhaf yöntemlerle gömülüyor.

Geçtiğimiz günlerde danslı bir videosu gündeme gelmişti.

Şimdi ise cenazenin dik gömüldüğü anlar sosyal medyada gündem oldu...

Gören şaşırdı kaldı

Bir kadının tabuttan çıkarıldığı ve elbiseleriyle dikine gömüldüğü anlar, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Dikine gömülen cenazeyi görenler ise "İnsana mezarında bile rahat yok" yorumlarında bulundu.