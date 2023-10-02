Ağır silahlarla taradılar! Amerika’da tarlalarını domuz sürüsünden koruyan köylüler gündeme oturdu.. Amerika'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Tarlalarını domuz sürüsünden korumak isteyen köylülerin tercih ettiği yöntem izleyenleri şok etti. İşte o anlar..

ensonhaber.com Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri adeta şok etti. Amerika'da köylüler tarlalarını ve mahsüllerini domuz sürüsünden otomatik silahlarla korumaya çalıştı. Tarlalarını istila eden domuz sürüsünü ateş yağmuruna tutan köylülerin bu görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu. Gece vakti arabalarıyla tarlaya giren Amerikalılar ellerindeki otomatik silahlar ile domuzları vurmaya başladı. Köylüler mahsullerini korumak için pikap araçlarına monte ettikleri ağır silahlarla domuz sürülerini taradı. İşte izleyenleri hayrete düşüren o anlar.. Bu görüntüler bazı kullanıcıların tepkisini çekerken bazıları ise normal karşıladı. Video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve paylaşıldı..