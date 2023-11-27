Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım! "Kadıköy'de skandal bir gece" Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçın ardından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı..

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Dusan Tadic'in attığı goller ile Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının ardından ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Kadıköy'de kara bir gece değil ,skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe'ye verdiler. Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz doğal konum değildir. Samet'in pozisyonu net bir penaltı.."

Fenerbahçeli taraftarlar Ahmet Çakar'ın bu paylaşımının altında tepkilerini dile getiren yorumlar yaptı.