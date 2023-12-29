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Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrı: "Çıkmayın lan maça"

Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrı: "Çıkmayın lan maça" Spor yorumcusu Ahmet Çakar bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı çağrı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı...