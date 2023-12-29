Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçı öncesi yaşananlar sosyal medyada gündeme oturdu.
Dev derbi öncesi Suudi yetkililerin Milli marşımızın çalınmasına ve Atatürk tişörtlerine izin vermeyeceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran iddiaların ardından TFF bir açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.
Olayın yankıları sürerken futbolseverler konu hakkında binlerce paylaşım yaptı. Paylaşım yapanlar arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'da yer aldı.
Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Çıkmayın lan maça" sözlerini kullandı.
İşte o paylaşım...
Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı futbolseverler tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri Ahmet Çakar'ın bu paylaşımına destek veren yorumlarda bulundular