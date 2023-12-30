Ahmet Çakar'dan olay yaratan gönderme! "Maçtan önce Atatürk neden bu arkadaşların aklına gelmemiş" Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa final maçının iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Süper Kupa final maçı iptal edildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçı öncesi yaşananlar sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla sahaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki takım maça çıkmama kararı aldı.

Yaşanan olayın yankıları sürerken futbolseverler konu hakkında binlerce paylaşım yaptı. Paylaşım yapanlar arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'da yer aldı.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu. Maçın iptal olmasının ardından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar şu ifadelere yer verdi;

"Şimdi beyler benden daha Atatürkçünüz yok. Ancak bir de gerçekler var futbolun kuralları var. Maçlarda giyinilecek formalarla alakalı FIFA'nın kuralları net. En az 15 gün önceden hangi takımın ne giyeceği bildirilmek zorunda. Maçta ne giyinilip ne giyinilmeyeceğine Suud-i Arabistan değil FIFA karar veriyor. Son gün "ben bunu değil şunu giyineceğim" diyemezsin FIFA bunu kabul etmez. Maçtan önce Atatürk neden bu arkadaşların aklına gelmemiş? En önemli kural: Oyun sırasında kural değiştirilmez."

İşte o paylaşım...