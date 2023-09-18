Ahmet Çakar'dan olay yaratan paylaşım! 'Kuntz gitti sen de gideceksin' Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hamit Altıntop'u topa tuttu. İşte Ahmet Çakar'ın dikkat çeken paylaşımı..

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verilmesinin yankıları devam ediyor.

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Stefan Kuntz'un milli takımdan gönderilmesinin ardından kişisel hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar, Hamit Altıntop'u hedef aldı.

Ahmet Çakar paylaşımında "Eyyy Hamit... Bu enkaz senin eserin. Kuntz gitti sen de gideceksin. Bye bye HAMİT!" ifadelerine yer verdi.

Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takım Sorumlusu görevlerini yürütmektedir.

Stefan Kuntz'un milli takımın başına gelmesinde etkili olduğu iddia edilen Hamit Altıntop, Ahmet Çakar'ın hedefine oturdu.

Beyaz Futbol isimli programda yorumculuk yapan Ahmet Çakar zaman zaman Hamit Altıntop'u eleştirmesiyle gündeme gelmişti.

Ahmet Çakar bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Hamit Altıntop'u hedef aldı.