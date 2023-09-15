Ahmet Çakar'ın aylık kazancı dudak uçuklattı! Sinan Engin Ahmet Çakar'ın aylık gelirini açıkladı.. Sinan Engin katıldığı bir Youtube programında Ahmet Çakar'ın aylık kazancını açıkladı. Ahmet Çakar'ın aylık kazancını duyan şaşkınlığını gizleyemedi..

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Serhat Ulueren'in YouTube kanalına konuk olan Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın aylık kazancını açıkladı.

Beyaz TV ekranlarının sevilen futbol programı Beyaz Futbol'da yorumculuk yapan Sinan Engin ve Ahmet Çakar sık sık sosyal medyada gündeme geliyorlar.

Geçtiğimiz gün bir Youtube programına konuk olarak katılan Sinan Engin yaptığı açıklama ile sosyal medyayı salladı.

Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın aylık kazancını söyleyince yer yerinden oynadı. Ahmet Çakar'ın kazancını duyanlar kulaklarına inanamadı.

500 bin lira alıyor

Serhat Ulueren'in kanalına konuk olan Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın aylık 500 bin lira aldığını açıkladı.

Serhat Ulueren "Ahmet Çakar bu kadar parayı ne yapıyor? Biliyorsun Ahmet Çakar'a kayınpederinden han kaldı" dedi.

Sinan Engin ise "Çok var onda para. Hoca ayda 500 bin lira para alıyor" dedi.

Sinan Engin'in bu açıklamasının ardından sosyal medya adeta çalkalandı. Ahmet Çakar'ın aylık geliri uzun süre konuşuldu..