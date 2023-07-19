Ahmet Kural'ın eşi pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Avukat mı manken mi" Oyuncu Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Şahin, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ahmet Kural'ın eşinin güzelliği ise sosyal medyaya damga vurdu.

Oyuncu Ahmet Kural, yaklaşık dört senedir aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu.

Bir dargın bir barışık olan ikili, birkaç ay önce ayrılmaya karar verdiklerini duyurmuş, Mayıs ayında da tekrar barışmıştı.

Çift, dünya evine girdi.

Bodrum, Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

İşte Çağla Gizem Kural

1990 doğumlu Çağla Gizem Şahin'in güzelliği ise bir diğer konu oldu.

Sosyal medya hesabı mercek altına alınan avukat Şahin, binlerce beğeni topladı.

Ahmet Kural'ın eşini görenler, "Çok şanslısın", "Sonunda turnayı gözünden vurdun", "Manken misin avukat mı" gibi yorumlarda bulundu.