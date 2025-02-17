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Haber Merkezi

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın siyasetçi oğlu Ahmet Özal'ın gündemi değişmedi..

Babasının ölümüyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"KÜRT MESELESİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Cine1'de katıldığı bir programda konuşan Özal, özellikle doğu bölgesindeki Kürtlerin bu kanaatte olduğunu belirterek, babasının Kürt meselesine yönelik politikalarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürdü.

"TÜRKİYE'DE BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORDU"

Özal, “Babam, Türkiye’de barışın sağlanması için önemli adımlar atıyordu ve bu süreç bazı kesimleri tedirgin etti” ifadelerini kullandı.

TURGUT ÖZAL'IN ÖLÜMÜ

1993 yılında görev başında hayatını kaybeden Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili yıllardır çeşitli iddialar gündeme gelirken, Ahmet Özal’ın bu açıklamaları tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Turgut Özal’ın ölüm nedenine ilişkin resmi rapor, doğal sebepleri işaret etse de, zehirlenme iddiaları ve suikast ihtimali kamuoyunda zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.