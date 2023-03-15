Aile dizisi 3. bölüm 1. fragmanı! Devin ve Aslan evleniyor... "Müstakbel karıma bakıyorum" Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Aile dizisi, yeni bölüm fragmanıyla izleyicileri mest etti. Fragmana evlilik kararı alan Aslan ve Devin'in halleri damga vurdu.

Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi Aile, ilk bölümleriyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, fragman ve ön izlemeleriyle bile rekor kırıyor.

Milyonların büyük bir beklenti içinde olduğu Aile dizisi, Kıvanç ve Serenay'ın haricinde Nur Sürer, Canan Ergüder, Nejat İşler, Levent Ülgen, Ushan Çakır gibi isimleri de buluşturuyor.

'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisi dün akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Bölüme, Aslan'ın Devin'e evlenme teklifi damga vurdu. Gece boyunca sosyal medyada konuşulan sahnelerden sonra, 3. bölümde neler olacak merak edildi.

Aile 3. bölüm fragmanı

Aile dizisi 3. fragmanı yayınlandı, izleyicilerin ağzı kulaklarına vardı.

Hülya’nın Devin ve Aslan’ın evleneceğini öğrendiği nefes kesen tanıtımda Hülya, Devin’in evlilik sözleşmesi imzalamasını isterken Aslan’ın, “Birisi gelip o tapındığın gücü elinden alacak diye ödün kopuyor!” sözleri dikkat çekti.

Aslan'ın Devin'e "Müstakbel karıma bakıyorum" demesi ise seyircilerin içini eritti.

Fragmanda Cihan’ın, Devin’in kliniğine ‘Sadık’ ismiyle gittiği anlar ise yeni bölümde ikilinin karşı karşıya geleceği sahnelerin sinyalini verdi.