Aile dizisinin yıldızı gidecek mi? Serenay Sarıkaya’dan yeni dizi kararı… Show TV ekranlarında Salı günü seyircisiyle buluşan Aile dizisinin başrolünden beklenmedik bir hamle geldi. Dizinin yıldız oyuncusu Serenay Sarıkaya’dan hayranlarını hayrete düşürecek karar…

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Show TV’nin reyting rekortmeni olan Aile dizisinde sevenlerini şaşırtacak bir karar gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Mert Denizmen gibi usta isimlerin rol aldığı dizide başrol oyuncusunun yeni kararı herkesi şaşkına çevirdi.

Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Başarılı oyuncu bu yıl yapılan Altın Kelebek ödüllerinde Aile dizisinde ki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile birikte “en iyi dizi çifti” seçilmişti.

30 bölüm sürmesi planlana Aile dizisinde sona adım adım yaklaşılırken Seranay Sarıkaya’dan hamle geldi.

Yeni dizisi belli oldu…

Dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisinin ardından güzel oyuncu yeni bir diziyle anlaştı. Yine bir dijital platformda yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti ile seyirci karşısına çıkacak.

Sarıkaya, senaryosunu Ece Yönenç’in yazdığı dizide Leyla Taylan karakterine hayat verecek. Avukatlık ofisinde çalışan avukat Leyla Taylan ile önemli bir hukuk mücadelesi verecek.

Metin Akdülger, Boran Kuzum, Damla Sönmez, Zeynep Tuçe Bayat gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti isimli Netflix dizisi merakla bekleniyor.

“Gerçek hayat gibi…”

“Kimler Geldi Kimler Geçti” hakkında konuşan Sarıkaya, “Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi sadece bir aşk hikayesi değil. İçinde çokça şey barındırıyor. Gerçek hayat gibi… Leyla’dan daha da önce beni cezbeden şey buydu. Ece’nin (Yörenç) kalemini, yarattığı sahici dünyaları özlemişim. Leyla ise hepimiz gibi yaşayarak öğrenen, hayattan ne istediğini yaşadıkları üzerinden netleştiren biri. Aşk, ihanet, arkadaşlık hepsi bir arada…” dedi.