Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız konusu ve oyuncuları!

Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi? Ailecek Şaşkınız konusu ve oyuncuları!

Yerli komedi filmi Ailecek Şaşkınız, bu akşam ekranlarda filmseverlerle buluşacak. Peki Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları...

2018 yılında sinemayla buluşan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu Ailecek Şaşkınız filmi büyük ilgi görmüştü.

Başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, komedi türünü öne çıkaran yapımlardan biri olmuştu.

Yapımcılığını Murat Cemcir ile Necati Kocabay’ın üstlendiği Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Gişe rekorları kıran komedi filmine dair detaylar ise merak konusu oldu. İşte filmin çekildiği yer, konusu ve oyuncuları…

Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye semtinde ve Nilüfer ilçesinde yapıldı. Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın çocukluğunun çekildiği yer ise Yalova’ydı.

Filmin konusu

Babasının şirketinin başına geçen şımarık Ferhat’ın sağ kolu şirketin finans müdürü Gökhan’dır. Çalışanlarına kötü davranan ikili yemek servisi için restoranla anlaşır. Gittikleri restoranın sahibiyle dost olan Ferhat, restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptırır. Ancak Elif dişli bir kızdır. Sert duruşu ve zekası ile Ferhat’ı zorlayacaktır.

Oyuncular ve karakterler