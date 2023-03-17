Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'ın oğlu yakışıklılığıyla dumur etti! "Kenan İmirzalıoğlu mübarek" Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, son zamanlarda Youtube ve Instagram paylaşımlarını artırmaya başladı. Gündeme gelmeye başlayan Pekkan'ın özel hayatını araştıranlar ise oğlunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Pekkan'ın oğluna yorum ve beğeni yağdı.

30 Eylül 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Semiramis Pekkan, bir dönem müzik alanında çalışmalar yaptı.

Ancak evlendikten sonra müzik ve sahne hayatını noktaladı.

2004 yılında Phuket Adası'ndaki evinde tatildeyken Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi'nden sağ kurtuldu.

54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yaptı.Bana Yalan Söylediler şarkısını yeniden seslendirdi. Haldun Dormen'in sahnesine çıktı.

Sahnedeki performansı ile gençlere taş çıkaran Semiramis Pekkan, Instagram ve Youtube hesaplarına da geri döndü.

Instagram'ı daha aktif kullanmaya başlayan başarılı isim, Youtube üzerinden de hayranlarından gelen soruları cevaplıyor.

Yebiden ortalığa çıkan Semiramis Pekkan'ın hayatını araştıranlar ise oğlunu görünce şaşkınlık geçirdi.

İşte Semiramis Pekkan'ın oğlu

Semiramis Pekkan'ın oğlu Zoran Lalvani, görenleri kendisine hayran bıraktı. Daha çok babasına benzeyen Zoran Lalvani'ye sosyal medya üzerinden yorum yağdı.

Annesinin ününe rağmen sosyal medya ve basından uzak duran Zoran Lalvani'nin geçtiğimiz yıllarda kazancı gündem olmuştu.

Zoran Lalvani'nin oldukça iyi bir kazanca sahip olduğu ve kendisini geliştirmek adına da çalışmalar yaptığı biliniyor.

Ayrıca Semiramis Pekkan yıllar önce verdiği biz röportajda oğlunun günde 45 gazete okuduğunu söylemişti.