Akasya Durağı'nın şoför Leyla'sı Ayça İnci'nin son hali parmak ısırttı! Yıllandıkça güzelleşmiş...

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça İnci, değişimiyle gündeme geldi. Yıllar içinde güzelliğine güzellik katan İnci'nin son hali, adeta parmak ısırttı.

1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin uyarlaması olan Akasya Durağı, 2008-2012 yılları arasında izleyici karşısına çıktı.

Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in, yapımcılığını ise Erler Film'in üstlendiği Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Bir aile ve komedi dizisi olan Akasya Durağı'nın kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Melek Baykal, Ayça İnci, Onur Şan ve Timur Acar gibi isimler boy gösterdi.

Toplam 5 sezon süren dizide hayat verdiği şoför Leyla karakteriyle hafızalara kazınan, ardından Arka Sokaklar'da boy gösteren Ayça İnci, yıllar sonra ortaya çıktı.

Bir süredir ekranlardan uzak duran n Ayça İnci, yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı. Güzel oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

OYUNCULUĞA 16 YAŞINDA BAŞLADI

30 Nisan 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayça İnci, lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçti.

Oyunculuğa 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı diziyle adım atan Ayça İnci, resim konusunda üniversite eğitimi almak istemesine karşın, düşünce değişikliğiyle oyunculukta karar kıldı.

1997 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs alan İmci, MSM'de dört yıl sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi aldı.

Ahmet Kaya'nın "Beni Vur" isimli şarkısının Sinan Çetin tarafından çekilen klibinde yer aldı.

''YILLANDIKÇA GÜZELLEŞMİŞ''

Yeşilçam'ın usta ismi Bilal İnci'nin torunu olarak da tanınan Ayça İnci, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Ayça İnci, Instagram hesabından paylaştığı karelerle takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

İnci'nin yıllar içindeki değişimini görenler ise şaşkınlığını gizlemiyor. Güzel oyuncuya ''Yıllandıkça güzelleşmiş'' yorumları yapılıyor.