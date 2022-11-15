Akbank mobil çöktü mü, sorun ne? 15 Kasım 2022...

Akbank mobil çöktü mü, sorun ne? 15 Kasım 2022...

Akbank mobil uygulamasına girmekte sorun yaşayan vatandaşlar, "Akbank mobil çöktü mü, sorun ne?" sorularını gündeme getirdi. Peki, Akbank mobil çöktü mü, sorun ne?

Akbank kullanan birçok kişi, işlemlerini mobil bankacılık sayesinde kolayca halledebiliyor.

Bankaya gitmek istemeyen ve acil ödemeleri olan kullanıcılar, Akbank mobil üzerinden işlem yapmak için sisteme girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Twitter üzerinden "Akbank" etiketi ile paylaşım yapan bazı kullanıcılar, mobil uygulamada sorun yaşadığını dile getirdi.

Bankaya şikayetlerini belirten ve isyan eden kullanıcılar bir yandan ise "Akbank mobil çöktü mü, sorun ne?" sorusunu gündeme aldı.

Peki, Akbank mobil çöktü mü, sorun ne? İşte yanıtı...

Akbank mobil çöktü mü, sorun ne?

Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan bazı kullanıcılar, sorunla karşılaştı.

Akbank'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak kullanıcılar, sorun yaşadıklarına dair sosyal medyalardan paylaşımla yaptı.

Akbank mobile giremeyen ve işlerini halledemeyen kullanıcılar, duruma isyan etti.

Her ayın 15'inde aynı sorunla karşılaştıklarını söyleyen kullanıcılar, kısa süre içerisinde problemin giderilmesini istedi.