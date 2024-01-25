Aldatan koca fena yakalandı: Eşiyle asistanına aynı yüzüğü aldı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına eşini aldatan Sihirbaz Özgür'ün savunmaları damga vurdu. Hem eşine hem de "ortağım" dediği sevgilisine aynı yüzüğü alan Özgür'ün "kampanya vardı" sözleri sosyal medyaya konu oldu.

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ensonhaber.com

Star TV'de Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programına konu olan Özgür ile Bahar çiftinin arasında geçen olaylar gündem olmaya devam ediyor.

Sihirbazlık yapan eşi Özgür'ün kendisini aldattığını iddia eden Bahar, Zahide Yetiş'e başvurmuş, eşinin kendisini bir otel odasında aldattığını iddia etmişti.

İki farklı kadın aynı yüzük

Bir otel odasında üzerinde bornozla asistanı ile sihirbazlık denemesi yaptığını anlatan Özgür, hem eşini hem de stüdyodakileri şaşkınlığa uğratmıştı.

"Pelerinimi unuttuğum için bornoz giymiştim" savunmasında bulunan Sihirbaz Özgür'ün ortağım dediği Candan Hanım'a eşiyle aynı yüzüğü aldığı ortaya çıktı.

Zahide Yetiş, "Bu nedir Özgür. Aynı yüzük mü bu?" diye sordu.

"Bir alana bir bedavaydı"

Aldatma iddialarını ısrarla reddeden genç adam, aynı yüzüğü alma nedenini ise; "Kampanya vardı. Bir alana bir bedavaydı. Ben de iş ortağım diye aldım." sözleriyle açıkladı.

"Allah seni kahretmesin"

Özgür Bey'in bu açıklamasının ardından Zahide Yetiş ise "Allah seni kahretmesin" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan gelişmeler ardından sosyal medya Sihirbaz Özgür'ün savunmasını konuşuyor.