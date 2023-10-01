Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o pozu sosyal medyayı salladı
ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Cesur pozları ile zaman zaman dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi bu kez başını örterek verdiği poz ile dikkat çekti.

Havva Öztel'in dün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı

Başörtüsü taktığı bir kareyi Instagram hikayesinde paylaşan Havva Öztel'in paylaşımına yazdığı not dikkat çekti.

Havva Öztel başörtülü pozuna "Kandil olsaydı hayırlı kandiller derdim" notunu ekledi.

Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Havva Öztel'in Instagram'da 120 bin takipçisi buunuyor.

Havva Öztel'in bazı Instagram paylaşımları şu şekilde..

Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o paylaşımı sosyal medyayı salladı