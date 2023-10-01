Aleyna Tilki'nin annesi başörtüsü taktı! Havva Öztel'in o pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabından yaptığı başörtülü paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

ensonhaber.com Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Cesur pozları ile zaman zaman dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi bu kez başını örterek verdiği poz ile dikkat çekti. Havva Öztel'in dün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu. Başörtüsü taktığı bir kareyi Instagram hikayesinde paylaşan Havva Öztel'in paylaşımına yazdığı not dikkat çekti. Havva Öztel başörtülü pozuna "Kandil olsaydı hayırlı kandiller derdim" notunu ekledi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Havva Öztel'in Instagram'da 120 bin takipçisi buunuyor. Havva Öztel'in bazı Instagram paylaşımları şu şekilde..