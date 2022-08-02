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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Rize'den paylaştı! Verdiği pozlar olay...

    Güçlü sesiyle dikkatleri üzerine toplayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Rize'den paylaştığı tatil pozlarıyla mest etti.
    • 02.08.2022 - 12:54
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    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Rize'den paylaştı! Verdiği pozlar olay...

    Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan 22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi güzelliğiyle göz dolduruyor.

    Aleyna Tilki'ye desteğini ihmal etmeyen anne Havva Öztel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya başladı.

    Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi olan Havva Öztel, Mehmet Tilki ile evliliğini 2017'de noktaladı.

    Sosyal medyada 118 bin kişi tarafından takip edilen Havva Öztel, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

    Güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel, yine adından söz ettirmeyi başardı.

    Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel müzik piyasasına çok iddialı bir giriş yaptı.

    Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı performanslarla sesine övgüler yağan Havva Öztel'in sonunda hayali gerçek oldu.

    Geçtiğimiz günlerde klip çekimini tamamladığını duyuran Havva Öztel'in şarkısı yayınlandı.

    Havva Öztel "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı salladı.

    Rizeliler büyülendi

    Havva Öztel son olarak kızı Aleyna Tilki'yi Rize'de yalnız bırakmadı. Öztel'in Rize'den paylaştığı sahil pozları görenleri büyüledi...

    İşte Havva Öztel'in Rize'de verdiği pozlar...

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel Rize den paylaştı! Verdiği pozlar olay... #1

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel Rize den paylaştı! Verdiği pozlar olay... #2

    Aleyna Tilki nin annesi Havva Öztel Rize den paylaştı! Verdiği pozlar olay... #3


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