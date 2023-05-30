Alman basınından şoke eden iddia! Mesut Özil'e o bakanlık verilecek denildi... Alman basını herkesi şaşırtan bir iddia ortaya attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyi kurması beklenirken, Alman basını da Mesut Özil'in bu kabinede yer alabileceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri kazandı ve yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenen ve yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın zaferi de kutlanmaya devam ediliyor.

Bir taraftan ise gözler kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede kimlere yer vereceği merak ediliyor.

Bu konuda da Alman basını bir iddia ortaya attı. Almanya’nın BILD gazetesi Mesut Özil’in spor bakanı olabileceğini iddia etti.

Mesut Özil bakan mı olacak?

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesinin ortaya attığı bu iddianın ardından henüz Mesut Özil cephesinden bir yalanlama gelmedi.

Almanya vatandaşı olduğu için oy kullanamayan Mesut Özil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını oy vermeye çağırmıştı. Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Mesut Özil, vatandaşlardan oy istemişti.