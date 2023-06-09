Almeda Abazi'nin bikinili kareleri sosyal medyayı salladı! Kim der iki çocuk annesi! Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, güzelliği ile sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Abazi, kusursuz fiziğini ise aksatmadığı sporuna borçlu.

13 Ağustos 1992 yılında Tiran'da dünyaya gelen Almeda Abazi, 2007'de Miss Tiran, 2008'de Miss Arnavutluk ve aynı yıl Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim alan güzel isim, Tolgahan Sayışman‘la 14 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlendi.

Abazi'nin bu evlilikten Efehan ve Alina adında iki çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten sora ekranlardan uzak kalan güzel isim, zamanını çocuklarla geçiriyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Abazi, doğum kilolarından ise hızla kurtuldu.

Hamileyken çok fazla kilo almayan ve eski haline dönen Abazi, sosyal medya hesabından da bolca paylaşım yapıyor.

Almeda Abazi büyüledi

Miss Tirana, Miss Albania ve Miss Globe yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı alan Abazi, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria karakteriyle boy gösterdi.

Birçok programa katılan ve sunuculuğunu da üstelenen Abazi, anne olduktan sonra zamanını çocuklarına ayırdı.

Ancak bu süre zarfında güzelliğinden de ödün vermiyor. Abazi'nin paylaştığı kareler büyük ilgi görüyor.

Başarılı isme sosyal medya üzerinden hem Türk hem de yabancı hayranları yorum yapıyor.