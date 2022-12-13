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    Alparslan: Büyük Selçuklu 38. Bölüm 1. fragmanı! Çağrı Bey öldü mü, kurtulabilecek mi?

    Alparslan Büyük Selçuklu 38. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 38. Bölüm 1. fragmanı..
    • 13.12.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:24
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 38. Bölüm 1. fragmanı! Çağrı Bey öldü mü, kurtulabilecek mi?

    TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu üç haftanın ardından dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

    12 Aralık Pazartesi akşamı 37. bölümüyle ekrana gelen dizi her bölümüyle büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor.

    37. bölümde Seferiye Hatun ile Alparslan Bey'in sahneleri izleyicilerden tam not aldı. Son bölümde Çağrı Bey'in pusuya düşürülmesi damga vururken 38. bölümde neler yaşanacağı merak uyandırdı.

    Dizinin 38. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde izleyiciyi bekleyenler..

    Alparslan Büyük Selçuklu 38. Bölüm 1. fragmanı VİDEO


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