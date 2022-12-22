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- Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı: "Ava çıkacaksan eline maşa değil, pusat alacaksın tekfur!"
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı: "Ava çıkacaksan eline maşa değil, pusat alacaksın tekfur!"
Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar..
- 22.12.2022 - 17:23
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı dizi her Pazartesi saat 20.00'de ekrana geliyor.
Son olarak 38. bölümü ile ekrana gelen dizi 26 Aralık Pazartesi günü 39. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Alparslan ile Tekfur karşı karşıya geliyor. Aksiyon dolu yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı.
İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı