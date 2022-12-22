Petrol
83.03
1.01%
Euro
19.8082
-0.04%
Dolar
18.6721
0.06%
Altın
1.081
-0.68%
Borsa
5452
0.00%
Bitcoin
316.700
-0.82%
BTXN Coin
7.12
-4.55%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C
    • Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı: "Ava çıkacaksan eline maşa değil, pusat alacaksın tekfur!"

    Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı: "Ava çıkacaksan eline maşa değil, pusat alacaksın tekfur!"

    Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar..
    • 22.12.2022 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı: 'Ava çıkacaksan eline maşa değil, pusat alacaksın tekfur!'

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

    Başrolünde Barış Arduç'un yer aldığı dizi her Pazartesi saat 20.00'de ekrana geliyor.

    Son olarak 38. bölümü ile ekrana gelen dizi 26 Aralık Pazartesi günü 39. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Alparslan ile Tekfur karşı karşıya geliyor. Aksiyon dolu yeni bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı.

    İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı

    Alparslan: Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı VİDEO


    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuğu çok istiyoruz
    Magazin

    Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuğu çok istiyoruz

    2023 AGİ ne kadar, kaç TL? Evli, bekar ve çocuklu AGİ tutarı
    Gündem

    2023 AGİ ne kadar, kaç TL? Evli, bekar ve çocuklu AGİ tutarı

    Görüş Bildir