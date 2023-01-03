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    Alparslan: Büyük Selçuklu 41. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bakalım kimin yıldızı parlayacak"

    TRT1'in en sevilen tarihi dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı ekranlara damga vurdu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 03.01.2023 - 11:18
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 41. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Bakalım kimin yıldızı parlayacak'

    TRT1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

    Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alıyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken tarihi dizi, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

    Her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümünde Alparslan, kurduğu tertip ile Alexander'ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri'yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı.

    Peki Alparslan’ın şimdi ki hedefi ne olacak? Besasiri öldü mü? Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Celal yaralanmıştı, kendini ifşa edecek mi?

    Bütün bu sorular merak konusuyken Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde olacaklar…

    Alparslan: Büyük Selçuklu 41. bölüm fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 41. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Bakalım kimin yıldızı parlayacak' #1


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