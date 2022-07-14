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    Amine Gülşe, Galatarasay taraftarını mutlu etti

    Dünya yıldızı eşi Mesut Özil’in Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'le anlaşmasıyla rahatlayan oyuncu Amine Gülşe, tuttuğu takım Galatasaray’ın maçına gittiği günlerden kalma fotoğrafı arşivden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 14:48
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    Amine Gülşe, Galatarasay taraftarını mutlu etti

    Fenerbahçe’de kadro dışı kalmasının ardından takılma ilişiği kesilen Mesut Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'le anlaştı.

    Bu anlaşma sadece yıldız futbolcuyu değil, eşi Amine Gülşe’yi de mutlu etti.

    Sarı-kırmızılı fotoğraflar arşivden çıktı

    Fanatik Galatasaray taraftarı olarak bilinen ve evlenmeden önce takımının maçlarına gitmeyi ihmal etmeyen Gülşe, arşivden sarı-kırmızılı fotoğrafları çıkarmaya başladı.

    Fenerbahçe taraftarının tepkisinden dolayı maçlara gittiği fotoğrafları sosyal medyasında gizleyen Gülşe, yeniden paylaşıma sundu.

    Amine Gülşe, Galatarasay taraftarını mutlu etti #1

    Taraftar bağrına bastı

    Gönderiler çok eski tarihli de olsa, Galatasaray taraftarı Gülşe’nin o paylaşımlarına binlerce yorum yağdırdı.

    Güzel oyuncunun tuttuğu takımı yeniden destekleyeceğini düşünen taraftarlar, “Hoş geldin” şeklinde yorumlar attı.

    Amine Gülşe, Galatarasay taraftarını mutlu etti #2

    Amine Gülşe, Galatarasay taraftarını mutlu etti #3

    Amine Gülşe, Galatarasay taraftarını mutlu etti #4

    Amine Gülşe, Galatarasay taraftarını mutlu etti #5


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