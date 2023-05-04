Arctic Monkeys konserinde Barış Manço sürprizi! Bakın hangi şarkısı çalındı Dünyaca ünlü Rock grubu Arctic Monkeys'in Oslo konserinde bir sürpriz yaşandı. Grup sahneye çıkmadan önce seyircilere Barış Manço'dan Halhal şarkısı dinletildi. O anlar ve seyircinin coşkusu, telefon kamerasına yansıdı.

Günümüzün en sevilen müzik grupları arasında yer alan Arctic Monkeys, konserilerine devam ediyor. 2022 yılında Türkiye'de de konser veren grup, Oslo'da hayranlarıyla bir araya geldi. Arctic Monkeys grubunun Oslo'da vereceği konser öncesinde çekilen görüntülerde, sahne hazırlığı yapılırken seyircilere Barış Manço'nun 'Halhal' şarkısı dinletildi. O anlar kayıt altında O anlarda yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu konser alanında olan Türk dinleyiciler, Barış Manço'nun şarkısını duyunca kulaklarına inanamadı. O anları ölümsüzleştirmek isteyen Türkler, cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.