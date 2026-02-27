Arda Güler'in pastasında "replik" detayı! İzleyenler kaçırmadı...

İspanyol devi Real Madrid formasını terleten Arda Güler, Benfica ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından unutulmaz anlar yaşadı.

Takımının son 16 turuna yükseldiği gece, genç yetenek için anlamlı kutlamaya sahne oldu.

Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıkma gururunu yaşadı.

REPLİKLİ PASTA

Başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Arda Güler, maçın hemen ardından romantik bir sürprizle karşılaştı.

21 yaşına giren milli yıldız için sevgilisi Duru Nayman ve ailesi, özel bir doğum günü kutlaması organize etti.

Arda Güler'in doğum günü pastasında, "Gibi" dizisinden şu replik yer aldı:

"Hiç mi anlamadın oğlum? İnsan bilir ne yaşadığını ya.."

Güler, geçtiğimiz aylardaki Türkiye ziyaretinde ünlü dizinin setine de konuk olmuştu.