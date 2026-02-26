Ünlü oyuncu Veliaht'a geliyor: "Faroz"u oynayacak...

Show TV'nin i

lgiyle takip edilen dizisi Veliaht, Kars yolculuğunu tamamladı ve İstanbul'a dönüyor.

Esenler Otogarı'na geri dönen ekibe sürpriz bir isim de dahil oluyor.

Birsen Altuntaş, Veliaht dizisinde gelen yeni oyuncuyu duyurdu.

FAROZ GELDİ

Serhat Teoman, Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht kadrosuna dahil oldu.

Teoman’ın hayat vereceği Faroz, yeraltı dünyasında adı korkuyla anılan güçlü bir figür olarak Esenler’i ele geçirmek için harekete geçecek.