Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Ghostlamak günah mı

Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında hem iftar hem de sahur programı yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen sorular gündem olmaya devam ediyor.

Son sahur programında sorulan bir soru ise stüdyoda kısa süreli şaşkınlık yaşanmasına neden oldu.

Canlı yayına katılan genç bir izleyici, "Bir arkadaşım, hep yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?" diye sordu.

Hatipoğlu ise "Ne yaptı? Ne demekmiş o?" diyerek kelimeyi anlamadığını belirtti ve soruyu tekrar ettirdi.

"YENİ BİR KELİME ÖĞRENMİŞ OLDUK"

Genç izleyicinin "Bir anda aramalarıma cevap vermedi" sözleri üzerine Hatipoğlu, "Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar?" ifadelerini kullandı.

Yeni kelimeyi öğrenmiş olduğunu belirten Hatipoğlu, "Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece. Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur." dedi.