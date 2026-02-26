Wanda Nara'dan olay selfie! Yatakta yüzünü gizlediği kişi...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Arjantinli fenomen, yatakta yüzünü gizleyen bir erkekle çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu kare kısa sürede sosyal medyada yayılırken, paylaşımın kime ait olduğu ve Nara'nın hayatında yeni birinin olup olmadığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

Wanda Nara'dan ise fotoğrafla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İşte o fotoğraf: