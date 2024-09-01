Arka Sokaklar, 19'uncu sezonuyla ekranlarda olacak Arka Sokaklar, 19'uncu sezonuyla Kanal D ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Diziden yeni bir tanıtım filmi geldi. Fragman, aksiyon sahneleri ve hızlı kamera teknikleriyle dikkat çekti.

DHA

Arka Sokaklar, Türk dizileri deyince ilk akla gelen efsaneler arasında yer alıyor.

Arka Sokaklar, 19'uncu sezonuyla Kanal D ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

İzleyicinin de merakla beklediği diziden yeni bir tanıtım filmi geldi.

ÖZEL EFEKTLER KULLANILDI

Arka Sokaklar’ın ikinci tanıtım filmi, Kartal’da çekildi.

Hareketli sahneleri ile ilgi gören filmin çekimlerinde özel kameralar ve özel efektler kullanıldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yüksek hızda ve kalitede kamera tekniklerine yer verilen fragman, sosyal medyada ilgi gördü.

Kullanıcılar, ‘Tarihin en iyi sezonu geliyor', '19. sezon bomba gibi olacak’ yorumlarında bulundu.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Arka Sokaklar’ın, yayınlanan tanıtım filminde yenilenen oyuncu kadrosu da belli oldu.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi isimler yer aldı.

‘Arka Sokaklar, yeni sezonu ile yakında Kanal D’de’ sloganı ile kapanış yapan fragmanın sonunda dizinin yeni logosu bulunuyor.

SEYİRCİYİ ŞAŞIRTACAK

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor.

Rejisör Orhan Oğuz’dan bayrağı devralan Özçaylan, tıpkı tanıtım filmlerinde olduğu gibi yeni bölümlerde de seyirciyi şaşırtmaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar, yeni sezonda da cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)