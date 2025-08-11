Arka Sokaklar'a Sürpriz Oyuncu: Rıza Baba'nın Ekibine Dahil Oldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 20’nci sezonunu büyük sürprizlerle karşılamaya hazırlanıyor.

O sürprizlerden ilki netlik kazandı.

Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, Rıza Baba’nın ekibine dahil oldu.

Cuma akşamları milyonları Kanal D ekranında buluşturan fenomen yapımda Levendoğlu, Bozo lakaplı polis Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek.

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar’da, sportmen kimliğiyle de tanınan Levendoğlu, karizmatik bir polis portresi çizecek.

SIRA DIŞI BİR POLİS

Barış Bozoğlu, nam-ı diğer Bozo, Emniyet İstihbarat’ın, özellikle sınır hattında Özel Harekat destekli yürüttüğü gizli operasyonların aranılan ismi olarak hikayedeki yerini alacak.

İstanbul’u, ailesini, köklerini geçmişte bırakıp deyim yerindeyse kendisini görevine adayıp arazide operasyondan operasyona koşan, geçmişindeki başka sebeplerden ötürü hiçbir kadınla köklü bir bağ kurmayan Bozo, ekibin aykırı ismi olarak dikkat çekecek.

Barış Bozoğlu, sadece kaba güç gerektiren işlerde değil zekasıyla ve anlık çözümleriyle de fark yaratacak.