Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz ayna karşısında fizik sergiledi!

Var Mısın Yok Musun ve ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü, gibi dizilerde boy gösterdi.

Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, her karesiyle adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da tatil pozlarını paylaştı.

Ayna pozu koleksiyonu

Ayna karşısında farklı zamanlarda poz veren Merve Oflaz, fiziğini konuşturdu.

Bikinili kareleriyle yaşıtlarına taş çıkartan 35 yaşındaki Oflaz, beğeni topladı.

Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz ayna karşısında fizik sergiledi!
Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz ayna karşısında fizik sergiledi!
Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz ayna karşısında fizik sergiledi!