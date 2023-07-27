Arka Sokaklar'ın Bahar'ı Merve Oflaz ayna karşısında fizik sergiledi! "Hey Maşallah" Merve Oflaz, tatilden derlediği bikinili karelerini takipçileriyle paylaştı.

Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü, Arka Sokaklar gibi dizilerde boy gösterdi.

Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, her karesiyle adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan olan Merve Oflaz, Instagram'da tatil pozlarını paylaştı.

Ayna pozu koleksiyonu

Ayna karşısında farklı zamanlarda poz veren Merve Oflaz, fiziğini konuşturdu.

Bikinili kareleriyle yaşıtlarına taş çıkartan 35 yaşındaki Oflaz, beğeni topladı.