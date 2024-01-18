Arnold Schwarzenegger gözaltına alındı! Sebebi herkesi şaşırttı… Arnold Schwarzenegger Münih’te gözaltına alındı. Schwarzenegger'in İklim Girişimi tarafından düzenlenen müzayedede satmak istediği eşyası yüzünden başına gelmeyen kalmadı...

ensonhaber.com

Arnold Schwarzenegger Los Angeles kalkışlı uçuşunda Münih'e vardığında yaklaşık üç saat boyunca havalimanında durdurularak gözaltına alındı.

Alman gazetesi Bild'in gümrük yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Avusturya doğumlu aktör ve Kaliforniya'nın eski valisi (76) Schwarzenegger, valizini arayan memurlar tarafından kenara çekildi.

Ünlü aktörün valizinde geliş gümrük formunda beyan edilmediği iddia edilen bir adet saat bulundu.

Cezai işlemler uygulandı...

Saatin bulunmasının ardından Münih'teki ana gümrük idaresinin sözcüsü, “Cezai vergi işlemlerini başlattık. Saatin ithal olması nedeniyle kayıtlı olması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Schwarzenegger ise, yetkililere saatin İklim Girişimi'ne bağışlandığını ve Perşembe gecesi Avusturya'nın Kitzbühel kayak merkezinde yapılacak bir etkinlikte açık artırmayla satılacağını anlatmaya çalıştığını aktardı.

35 bin Euro talep edildi…

Alman gazetesi Bild'e göre yetkililer, Schwarzenegger’den 4 bin euro vergi ve 5 bin euro ceza dahil 35 bin euro talep etti.

Ünlü aktöün istenen ücreti ödemeyi kabul etti. Ancak, ödemeyi kredi kartıyla gerçekleştirmek isteyen aktöre Alman gümrük kuralları gereği ücretin yarısının nakit olarak ödenmesinin gerektiğinin ileildi.

Ödemeyi almak için gümrük yetkililerinin, yolculuğuna devam etmesine izin verilmeden önce Schwarzenegger'e nakit çekmek için bir bankaya kadar eşlik ettiği ortaya çıktı.