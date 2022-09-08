Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si yatakta poz verdi...

Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle ilgi odağı oldu.

2008 ila 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu, Türk televizyon tarihine damga vurdu.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi, yasak bir aşkı anlattı.

Dizinin oyuncuları da aradan geçen zaman içerisinde çok büyük değişimler yaşadı.

Bu oyunculardan birisi de Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayran bırakan Ermiş'in 40 yaşında olduğuna kimse inanmıyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak yatakta verdiği pozlarla dikkat çekti.

Güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçilerinden birbirinden ilginç yorumlar geldi.

İşte, Pelin Ermiş'in son hali...