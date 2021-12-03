Aşk Mantık İntikam'a iki yeni oyuncu daha! O isimlerle hikaye farklı bir noktaya taşınacak

Aşk Mantık İntikam'a iki yeni oyuncu daha! O isimlerle hikaye farklı bir noktaya taşınacak

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Son olarak Anıl Altan'ın dahil olduğu Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı.

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı No:9 imzalı Aşk Mantık İntikam, raldığı reyting oranlarıyla başarısını kanıtlıyor.

Bu sezonun en sevilen yaz dizisi olan Aşk Mantık İntikam'ın final yapıp yapmayacağı merak edilirken diziden peş peşe transfer haberleri geldi.

İKİ ÇOCUK OYUNCU KATILDI

Son olarak ''Arka Sıradakiler'' dizisiyle yıldızı parlayan, ''Çember'' dizisiyle ününü perçinleyen başarılı oyuncu Anıl Altan'ın dahil olduğu diziye, iki yeni çocuk oyuncu katıldı.

Televizyon Dünyası'nda yer alan habere göre, Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna Atlas karakteriyle Emir Güler ve Ela karakteriyle Melek Sözan dahil oldu.

Emir Güler ve Melek Sözan, dizinin bu akşam ekrana gelecek 24. bölümünden itibaren ekranlarda olacak.

Öte yandan sevilen dizinin 3 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 24. bölümünde, zaman atlaması yaşanacak. Bu durumun hikâye ve karakterlere nasıl yansıyacağı ise gizemini koruyor.