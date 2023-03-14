Aşktan ümidi kesti! Kısmetse Olur'un Yeliz'i yeni bir yarışmada göründü... Kısmetse Olur Aşkın Gücü evinde Erol ile ilişki yaşayan Yeliz, dışarıda görüşmesi nedeniyle diskalifiye olmuştu. Kısa sürede sosyal medyada takipçisi artan Yeliz Açıkel, yeni bir yarışmaya dahil oldu.

YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü tüm hızıyla devam ediyor. 9 erkek ve 9 kadın yarışmacıyı buluşturan programda kaos ve heyecan eksik olmuyor. Gelin ve damat adayları aradığı aşkı bulmaya çalışırken, kuralların dışına çıkanlar ise diskalifiye oluyor. Evin toksik ilişkisi olarak nitelendirilen Erol ve Yeliz, bir dargın bir barışık ilişkilerini elemeyle sonlandırdı. Dışarıda görüşme kuralını ihlal eden ikili, yarışmadan ayrıldı. Kısmetse Olur'un gelin adayı Yeliz Açıkel, yarışmanın akabinde sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. Kısa süre içinde takipçi sayısını büyüten güzellik uzmanı Yeliz Açıkel, yeni bir projeyle el sıkıştı. Yeni yarışmaya girdi Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan ve İvana Sert ile stillerin yarışacağı Stil İkonu yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. Stil İkonu jüri kadrosunda Hakan Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Uğurkan Erez ve Hande Sarıoğlu yer alıyor. Yarışmacılar arasında ise Yeliz Açıkel'in olduğu görüldü. Instagram hikayesinden paylaşım yapan Açıkel, setten bir görüntü paylaştı.