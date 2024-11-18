Aybüke Pusat iddialı minisiyle dikkat çekti! Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan Erdemsoy karakterine hayat veren Aybüke Pusat başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor.
Aybüke Pusat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Aybüke Pusat 2014 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak adından söz ettirmişti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aybüke Pusat'ın Instagram'da 3.9 milyon takipçisi bulunuyor.
Son olarak bir markanın etkinliğine katılan Aybüke Pusat buradaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü oyuncunun paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
Mavi bir elbise tercih eden Aybüke Pusat'ın tarzı takipçileri tarafından beğenildi.
İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram pozları..