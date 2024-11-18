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Aybüke Pusat iddialı minisiyle dikkat çekti! Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı...

Aybüke Pusat iddialı minisiyle dikkat çekti! Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı... Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. İşte Aybüke Pusat'ın beğeni toplayan son Instagram paylaşımı...