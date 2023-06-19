Aybüke Pusat'ın cesur pozları sosyal medyayı yaktı geçti! 'Alev aldı buralar' Ünlü oyuncu Aybüke Pusat Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram pozları..

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu Aybüke Pusat güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Instagramda 3.7 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun her paylaşımı kısa sürede gündeme oturuyor.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat güzelliği ve fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu iddialı pozlarını Instagram'da paylaşarak beğeni topluyor.

25 Şubat 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen 27 yaşındaki oyuncu birçok dizide rol alarak hafızalarda yer edindi. Aybüke Pusat, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunudur.

2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında derece elde eden ve tanınan Aybüke Pusat ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Medcezir isimli diziyle yaşamıştır.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterini canlandıran Aybüke Pusat geçtiğimiz gün paylaştığı pozlar ile gündeme geldi.

İşte Aybüke Pusat'ın son Instagram paylaşımı..