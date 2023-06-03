Ayça Ayşin Turan cesur elbisesiyle görenleri mest etti! "Hayran olmamak elde değil" Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu, son paylaşımıyla nefes kesti. Siyah iddialı elbisesiyle takipçilerinin beğenisini topladı.

En son Ada Masalı dizisiyle 2021 yılında izleyici karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vurdu.

Ardından ünlü şarkıcı Murat Boz ve Umut Evirgen ile adını aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

30 yaşındaki ünlü oyuncu son paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.

Derin dekolteli elbisesi hayran bıraktı

30 yaşındaki Ayça Ayşin Turan, kusursuz fiziğiyle ağızları açık bıraktı. Siyah saten elbisesiyle kamera karşısına geçti. Pozlarını peş peşe yayınlandı.

Ünlü oyuncunun cesur pozları sosyal medyada gündeme otururken kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum geldi.

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncunun o poazlarına “Ay gibisin”, “Her seferinde daha seksi”, “Muhteşem görünüyorsun” gibi yorumlar geldi.

Televizyon dizilerinin yanı sıra Hakan Muhafız, Sen İnandır ve Sevimli Tehlikeli gibi internet dizisi ve filmlerde de rol aldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ayça Ayşin Turan, pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.