Ayça Ayşin Turan suya uzandı, cesur pozuna iltifat yağdı "Kendall yanında halt etmiş" Kader Bağları dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Ayça Ayşin Turan, son verdiği pozlarla Instagram'daki takipçilerini büyüledi.

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25 Ekim 2992 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, son dönemlerin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Bugüne kadar sayısız projeye imza atan ve ünü Türkiye dışını aşan Ayça, Kader Bağları ile ekranlara geri dönecek.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği konuşulan Ayça Ayşin Turan, yazın kapanışını da yeni kareleriyle yaptı.

Suda poz verdi

Suda pozlar veren Ayça Ayşin Turan, görenleri bir kez daha büyülemeyi başardı.

Doğallığının ortaya çıktığı pozları sosylal medya hesabından paylaşan ve yorum yağmuruna tutulan Turan, geçtiğimiz günlerde estetik iddiasıyla gündeme geldi.

Başarılı isim son paylaştığı kareler ile de bu iddiayı yalanlamış oldu.