Ayça Ayşin Turan’dan cesur pozlar! Kıyafetinin üstü ayrı, altı ayrı… "Sanat eseri gibi" Rol aldığı yapımlardaki oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Ayça Ayşin Turan, cesur pozlarına yenisini ekledi. Dergiye kapak olan ünlü oyuncunun cesur pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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Ada Masalı dizisiyle adını milyonlara duyuran Ayça Ayşin Turan, en son Kader Bağları dizisinde Sevda karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Oyunculuk kariyerindeki başarılı performansıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Daha önce Karagül, Dinle Sevgili, Meryem gibi sevilen dizilerde de yer alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden.

Ayça Ayşin Turan, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda cesur ve özgün tarzdaki paylaşımlarıyla da gündem yaratıyor.

Sosyal medya platformlarında paylaştığı cesur pozlar ve güncel paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çeken Turan, son kareleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Transparan tarzıyla mest etti

Re Touch Mag’in aralık sayısına kapak olan ünlü oyuncu, dergi için verdiği cesur kareleriyle gündeme bomba gibi düştü.

Transparan kıyafeti ve kusursuz fiziğiyle hayranlarının beğenisini kazandı. İşte o kareler...